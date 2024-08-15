В Льгове под Курском сработали средства ПВО

Средства ПВО работают в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил градоначальник Алексей Клемешов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Во Льгове работает ПВО. Падения обломков», — указал глава города.

Клемешов допустил, что в связи с ЧП могут быть пострадавшие. Градоначальник призвал жителей не подходить к обломкам и не трогать их.

Ранее ВСУ сбросили взрывные устройства на территории неработающего предприятия в Льгове, возникшее возгорание оперативно потушили, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКурская Область

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