В Льгове под Курском сработали средства ПВО
15 августа 202410:59
Средства ПВО работают в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил градоначальник Алексей Клемешов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Во Льгове работает ПВО. Падения обломков», — указал глава города.
Клемешов допустил, что в связи с ЧП могут быть пострадавшие. Градоначальник призвал жителей не подходить к обломкам и не трогать их.
Ранее ВСУ сбросили взрывные устройства на территории неработающего предприятия в Льгове, возникшее возгорание оперативно потушили, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru