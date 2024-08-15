В Льгове под Курском сработали средства ПВО

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуацией федерального характера ПВО сработала в городе Льгов Курской области Доноры сдали 44 литра крови на форуме «Армия-2024» Минздрав выдал разрешение на клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии В Сбере назвали главные стоп-слова и фразы, которые используют мошенники