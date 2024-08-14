Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Украинский беспилотник был сбит дежурными средствами российской противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
В сообщении ведомства утверждается, что в 22:15 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием дрона самолетного типа на объекты на территории России.
Утром, 14 августа, в Белгородской области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне, с возможностью последующего перехода на режим федерального уровня в зависимости от развития ситуации.
Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил текущие трудности в регионе постоянными обстрелами со стороны Украины, которые приводят к ранениям и смертям среди жителей, а также к разрушению жилых домов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru