Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Украинский беспилотник был сбит дежурными средствами российской противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В сообщении ведомства утверждается, что в 22:15 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием дрона самолетного типа на объекты на территории России.

Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области

Утром, 14 августа, в Белгородской области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне, с возможностью последующего перехода на режим федерального уровня в зависимости от развития ситуации.

Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил текущие трудности в регионе постоянными обстрелами со стороны Украины, которые приводят к ранениям и смертям среди жителей, а также к разрушению жилых домов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры