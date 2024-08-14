Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Утром, 14 августа, в Белгородской области было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне, с возможностью последующего перехода на режим федерального уровня в зависимости от развития ситуации.

Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил текущие трудности в регионе постоянными обстрелами со стороны Украины, которые приводят к ранениям и смертям среди жителей, а также к разрушению жилых домов, передает «Радиоточка НСН».