В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС
4 января 202521:21
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС из-за недавней атаки украинских беспилотников, сообщил глава города Сергей Петрин.
По его словам, специалисты устраняют последствия падения беспилотников.
Ранее в Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Губернатор региона Александр Гусев заявил, что экстренные службы эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где обнаружены части сбитых БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru