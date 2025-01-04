В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС

В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС из-за недавней атаки украинских беспилотников, сообщил глава города Сергей Петрин.

Около сотни жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения БПЛА

По его словам, специалисты устраняют последствия падения беспилотников.

Ранее в Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что экстренные службы эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где обнаружены части сбитых БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиВоронежская Область

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