Около сотни жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения БПЛА

По словам главы региона, на данный момент территория, где обнаружены обломки беспилотников, оцеплена, решается вопрос об их ликвидации.



Из одного жилого дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, были организованы пункты временного размещения в находящейся рядом школе.

Ранее в Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

