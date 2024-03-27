В Белгороде в административное здание врезался беспилотник
В Белгороде в административное здание врезался украинский беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадала женщина - у неё осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки.
«Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал он, добавив, что в здании выбиты окна и посечен фасад.
По данным Telegram-канал Baza, беспилотник врезался в здание УВД на Проспекте Славы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ пострадал мужчина - он получил осколочные ранения поясничной области, сообщает RT.
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