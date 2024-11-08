Обломки сбитого над Саратовом дрона упали в промзоне
8 ноября 202411:34
Часть обломков беспилотников, сбитых в Саратовской области, упали на территории промзоны. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — написал губернатор в Telegram.
Как отметил Бусаргин, предварительно, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в Саратовской области шести украинских беспилотников самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обломки сбитого над Саратовом дрона упали в промзоне
- СМИ: Зять Трампа исключил возвращение в администрацию США
- Владелец IKEA продал свой последний актив в России
- Главой аппарата Белого дома впервые в истории станет женщина
- Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля
- В Кузбассе столкнулись 15 грузовиков, 3 легковушки и автобус
- Нападающий Артемий Панарин набрал 800 очков в НХЛ
- Сборы российских фильмов за рубежом в 2024 году достигли $15,3 млн
- Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами отплыл в Шанхай
- Группа «Секрет» выпустила первый за десять лет студийный альбом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru