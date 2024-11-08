Обломки сбитого над Саратовом дрона упали в промзоне

Часть обломков беспилотников, сбитых в Саратовской области, упали на территории промзоны. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — написал губернатор в Telegram.

Как отметил Бусаргин, предварительно, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в Саратовской области шести украинских беспилотников самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская ОбластьСаратов

Горячие новости

Все новости

партнеры