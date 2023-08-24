В Ленобласти у контрабандистов из Литвы изъяли 812 кг гашиша

«Пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию», — указали в ведомстве.

По данным ФТС, правоохранители обнаружили в тайниках тягача с полуприцепом, прибывшего в РФ из Эстонии, 265 пакетов с наркотиком. Стоимость запрещенного товара на черном рынке оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Силовики задержали трех участников преступной группы, все они граждане Литвы. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.

Ранее в Москве полицейские остановили автомобиль, внутри которого обнаружили пять килограммов марихуаны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

