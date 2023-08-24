В Ленобласти у контрабандистов из Литвы изъяли 812 кг гашиша
Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку незаконного ввоза 812 кг гашиша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
«Пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию», — указали в ведомстве.
По данным ФТС, правоохранители обнаружили в тайниках тягача с полуприцепом, прибывшего в РФ из Эстонии, 265 пакетов с наркотиком. Стоимость запрещенного товара на черном рынке оценивается более чем в 2 млрд рублей.
Силовики задержали трех участников преступной группы, все они граждане Литвы. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.
Ранее в Москве полицейские остановили автомобиль, внутри которого обнаружили пять килограммов марихуаны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru