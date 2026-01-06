В Ленобласти обломки дрона упали на территории компрессорной станции

Средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области, обломки упали на территории региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

По его словам, обломки БПЛА рухнули близ деревни Бережки, в том числе на территории местной компрессорной станции, пишет RT.

«Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара нет. Ущерб устанавливается», — сообщил Дрозденко в Telegram-канале.

Место ЧП оцеплено полицией.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 6 января в Ленинградской области сбили два украинских беспилотника.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
