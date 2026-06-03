Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми человек

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что ещё 11 человек были ранены, 10 из них госпитализировали.

Раннее сообщалось о семи погибших.

Рейсовый автобус «Москва - Симферополь» был атакован украинским дроном в Енакиево 3 июня. В правительстве ДНР указали, что для помощи пострадавшим была создана горячая линия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

