Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми человек

Число погибших в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в Донецкой народной республики увеличилось до восьми человек. Как пишет RT, об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

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В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что ещё 11 человек были ранены, 10 из них госпитализировали.

Раннее сообщалось о семи погибших.

Рейсовый автобус «Москва - Симферополь» был атакован украинским дроном в Енакиево 3 июня. В правительстве ДНР указали, что для помощи пострадавшим была создана горячая линия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:Денис ПушилинПогибшиеВСУДНРАвтобус

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