«Мы оказываем медицинскую помощь детям, которые живут в детских домах. Диагнозы всегда страшат, но мы делаем так, чтобы у этих детей было счастливое детство. Они занимаются спортом, у нас есть социальный центр, в который приезжают на длительные курсы лечения дети из очень дальних регионов России. Между курсами они открывают свой потенциал. У нас дети занимаются адаптивным баскетболом, хоккеем. Недавно паралимпиец Иван Голубков приезжал, проводил время с нашими детьми. Кажется, что дети, которые плохо слышат или видят, не могут быть счастливыми и найти себя. Но за 10 лет работы порядка 17 тысяч детей уже получили поддержку медиков. Наши дети обретают семьи. Для нас фестиваль "Музыка жизни" - это еще и возможность сказать о том, что детство может быть счастливым вопреки диагнозу и различным обстоятельствам. Огромное спасибо, что вам не все равно», - заявила она.

Благотворительный семейный фестиваль Музыка жизни», организаторами которого выступили НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня, пройдет в честь Международного Дня защиты детей на площадке у Останкинской телебашни 7 июня с 12:00. В этот день на сцену выйдут Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее и CASUAL, напоминает «Радиоточка НСН».

