В Ленинградской области сбили 15 дронов
18 апреля 202605:35
Пятнадцать беспилотников уничтожено в Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее глава региона сообщил, что в воздушном пространстве области объявлена опасность БПЛА. Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Губернатор отмечал, что над Ленобластью уничтожили две цели, затем заявил о шести сбитых дронах, а позднее - об 11.
«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 15», - написал Дрозденко в канале в Мах.
Боевая работа в регионе продолжается.
