В Ленобласти два человека госпитализированы после атаки БПЛА

Двух человек госпитализировали после атаки беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе Мах.

Как отметил губернатор, в регионе сбили семь БПЛА. По предварительным данным, обломки упали во Всеволожском районе, пишет RT.

В промзоне в поселке имени Морозова получила повреждения кровля неэксплуатируемого здания.

«Два человека госпитализированы без угрозы жизни», - указал Дрозденко.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении 192 украинских БПЛА в ночь на 3 апреля.

