В Ленобласти два человека госпитализированы после атаки БПЛА
3 апреля 202609:53
Двух человек госпитализировали после атаки беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе Мах.
Как отметил губернатор, в регионе сбили семь БПЛА. По предварительным данным, обломки упали во Всеволожском районе, пишет RT.
В промзоне в поселке имени Морозова получила повреждения кровля неэксплуатируемого здания.
«Два человека госпитализированы без угрозы жизни», - указал Дрозденко.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении 192 украинских БПЛА в ночь на 3 апреля.
