Цепная реакция? Кто запретит электросамокаты вслед за Люберцами и Котельниками
Москвичи на 100% не останутся без проката электросамокатов, сказала в эфире НСН Ксения Эрдман, дав другим регионам неделю на «размышления».
Ни в Новой Москве, ни в столице в целом не будут вслед за властями Люберец и Котельников запрещать прокат электросамокатов, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Власти Люберец 1 апреля приостановили прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. На следующий день такой же запрет ввели в Котельниках. Эрдман считает, что в течение ближайшей недели станет ясно, распространятся ли запреты дальше.
«Я на 100% уверена, что Москва в этой цепной реакции не будет никаким звеном - ни первым, ни посередине, ни последним, потому что столица в этом плане довольно прогрессивна. Если бы у нас все города калькировали модель взаимодействия властей Москвы с кикшерингом, вопросов бы не возникало. Поэтому относительно Москвы ни у меня, ни у коллег вопросов нет. Здесь знают, какое количество поездок на личном транспорте заменяет микромобильность. По поводу других городов, пока сложно делать какие-то прогнозы, это будет гадание на кофейной гуще. Если цепная реакция возможна, то мы увидим развитие событий в ближайшую неделю. Больше ждать не придется абсолютно точно», - прогнозирует эксперт.
При этом Эрдман назвала решаемой проблему с СИМ в Люберцах и Котельниках.
«Я бы не сказала, что это полный запрет, скорее, это некая приостановка деятельности до устранения претензий администраций. Я видела документы, которые они отправляли в адрес операторов. Там есть претензии, с которыми я отчасти согласна, а есть такие, которые я не принимаю категорически. Там нет какой-то суперкатегоричной позиции муниципалитетов, ситуация решаемая и, я думаю, что она изменится. При этом история с Котельниками для меня удивительная - это цепная реакция», - заключила собеседница НСН.
По ее мнению, власти Люберец и Котельников «не до конца владеют» статистикой по ДТП с участием СИМ, а вот проблема с брошенными где-попало электросамокатами действительно есть.
По данным ГИБДД, в 2025 году в России зафиксировано 3,2 тысячи ДТП с участием СИМ, что на 26% меньше, чем годом ранее, при этом в Москве количество таких аварий снизилось более чем в два раза, отмечает «Радиоточка НСН».
