Ни в Новой Москве, ни в столице в целом не будут вслед за властями Люберец и Котельников запрещать прокат электросамокатов, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Власти Люберец 1 апреля приостановили прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. На следующий день такой же запрет ввели в Котельниках. Эрдман считает, что в течение ближайшей недели станет ясно, распространятся ли запреты дальше.