Текслер: При сходе вагонов под Ульяновском пострадали 22 человека

Более 20 человек пострадали при сходе вагонов поезда Челябинск - Москва в Ульяновской области. Об этом написал глава Челябинской области Алексей Текслер на платформе Мах.

Под Ульяновском сошли с рельсов семь вагонов поезда Челябинск - Москва

«Предварительно два пассажира с переломами: один — перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги», — сообщил губернатор.

По словам Текслера, погибших в результате ЧП нет, пишет Ura.ru.

Ранее в центре медицины катастроф Ульяновской области рассказали, что после схода пострадали семь человек.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
