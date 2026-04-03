Текслер: При сходе вагонов под Ульяновском пострадали 22 человека
3 апреля 202610:28
Более 20 человек пострадали при сходе вагонов поезда Челябинск - Москва в Ульяновской области. Об этом написал глава Челябинской области Алексей Текслер на платформе Мах.
«Предварительно два пассажира с переломами: один — перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги», — сообщил губернатор.
По словам Текслера, погибших в результате ЧП нет, пишет Ura.ru.
Ранее в центре медицины катастроф Ульяновской области рассказали, что после схода пострадали семь человек.
