При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали после схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного центра медицины катастроф.
«Пока предварительно семь человек пострадавших», — указал источник.
Отмечается, что травмирован в том числе ребенок, пишет RT.
Ранее в РЖД заявили, что в районе станции Бряндино под Ульяновском сошли семь вагонов поезда Челябинск - Москва. Движение на участке, где произошло ЧП, приостановили. После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
