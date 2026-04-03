При сходе вагонов поезда в Ульяновской области пострадали семь человек

«Пока предварительно семь человек пострадавших», — указал источник.

Отмечается, что травмирован в том числе ребенок, пишет RT.

Ранее в РЖД заявили, что в районе станции Бряндино под Ульяновском сошли семь вагонов поезда Челябинск - Москва. Движение на участке, где произошло ЧП, приостановили. После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

