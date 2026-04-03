Колумбийского футболиста Родригеса госпитализировали после игры с командой Франции
Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес попал в больницу после товарищеского матча с командой Франции. Об этом сообщили в Колумбийской федерации футбола.
Игра состоялась 29 марта в США, сборная Франции обыграла колумбийцев со счетом 3:1.
Как сообщила федерация, игрок оказался под наблюдением врачей в связи с заболеванием, не связанным со спортом.
«На следующий день после матча... у игрока наблюдалось сильное обезвоживание, потребовавшее госпитализации на 72 часа для профилактического и восстановительного наблюдения», - отмечается в заявлении.
Медики сообщили о благоприятной динамике и устойчивом улучшении самочувствия 34-летнего Родригеса.
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой