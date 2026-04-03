Колумбийского футболиста Родригеса госпитализировали после игры с командой Франции

Игра состоялась 29 марта в США, сборная Франции обыграла колумбийцев со счетом 3:1.

Как сообщила федерация, игрок оказался под наблюдением врачей в связи с заболеванием, не связанным со спортом.

«На следующий день после матча... у игрока наблюдалось сильное обезвоживание, потребовавшее госпитализации на 72 часа для профилактического и восстановительного наблюдения», - отмечается в заявлении.

Медики сообщили о благоприятной динамике и устойчивом улучшении самочувствия 34-летнего Родригеса.

