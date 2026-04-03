Силы ПВО сбили над Россией 192 украинских дрона
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России почти 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 апреля до 08:00 мск 3 апреля... перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в сообщении.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее в Ленинградской области обломки дрона повредили кровлю здания в промзоне, пишет Ura.ru.
