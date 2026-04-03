В Саратовской области попал в ДТП автобус с детьми

Автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Об этом он написал в своем канале в Мах.

«В Петровском районе в ДТП попал автобус с детьми из Ершовского района. На место незамедлительно были направлены все экстренные службы», — указал губернатор.

По его словам, дети ехали из Ершова в Пензу на экскурсию, в салоне находились двое взрослых и 23 ребенка. При аварии погиб водитель транспортного средства, пострадали десять человек.

Как сообщает Госавтоинспекция Саратовской области, предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем.

Ранее в Югре автобус «МАЗ» сгорел на трассе «Нижневартовск — Стрежевой», обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

