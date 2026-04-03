В Саратовской области попал в ДТП автобус с детьми
Автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин. Об этом он написал в своем канале в Мах.
«В Петровском районе в ДТП попал автобус с детьми из Ершовского района. На место незамедлительно были направлены все экстренные службы», — указал губернатор.
По его словам, дети ехали из Ершова в Пензу на экскурсию, в салоне находились двое взрослых и 23 ребенка. При аварии погиб водитель транспортного средства, пострадали десять человек.
Как сообщает Госавтоинспекция Саратовской области, предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем.
Ранее в Югре автобус «МАЗ» сгорел на трассе «Нижневартовск — Стрежевой», обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов