В Ленобласти частично эвакуировали жителей из зоны возле пожара

Параллельно в городе из‑за введённых ограничений приостановили движение автобусов № 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207 и 215 — об этом проинформировал «Организатор перевозок». Позднее пресс‑служба администрации города уведомила, что ограничения на въезд и выезд из Кронштадта сняты.



Тем временем в Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация — она связана с пожаром на военном объекте недалеко от посёлка Большая Ижора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём канале в «Макс». По его словам, силами Минобороны РФ возгорание ликвидируется.



Дрозденко также сообщил, что над Ленинградской областью уничтожен 141 дрон ВСУ. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Для контроля ситуации создан временный оперативный штаб, все службы ГО и ЧС переведены в режим повышенной готовности.



Ранее губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов заявлял о масштабной ночной атаке украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

