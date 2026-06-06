В Ленобласти частично эвакуировали жителей из зоны возле пожара
В Кронштадте временно закрыли въезд и выезд. Как сообщила пресс‑служба администрации района, из‑за угрозы БПЛА на территории Петербурга приостановлен вход на фестиваль «Паруса Кронштадта», который проходит в парке «Остров фортов».
Параллельно в городе из‑за введённых ограничений приостановили движение автобусов № 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207 и 215 — об этом проинформировал «Организатор перевозок». Позднее пресс‑служба администрации города уведомила, что ограничения на въезд и выезд из Кронштадта сняты.
Тем временем в Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация — она связана с пожаром на военном объекте недалеко от посёлка Большая Ижора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём канале в «Макс». По его словам, силами Минобороны РФ возгорание ликвидируется.
Дрозденко также сообщил, что над Ленинградской областью уничтожен 141 дрон ВСУ. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Для контроля ситуации создан временный оперативный штаб, все службы ГО и ЧС переведены в режим повышенной готовности.
Ранее губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов заявлял о масштабной ночной атаке украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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