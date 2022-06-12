В Ленинградской области ведется проверка после взрыва газа в доме
Следственные органы проводят проверку после хлопка газ в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУ СКФ.
Инцидент произошел в поселке Русско-Высоцкое. В результате взрыва повреждены бетонные конструкции. Хозяин квартиры, в которой произошел хлопок, госпитализирован. Из дома пришлось эвакуировать 21 человека.
Также отмечается, что повреждены межкомнатные перегородки на первых трех этажах, выбиты стекла.
Ранее 50 человек были эвакуированы из жилого дома в Ставрополе из-за аварии газопровода. По данным спасателей, в результате ЧП один человек пострадал.
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