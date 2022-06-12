В Ленинградской области ведется проверка после взрыва газа в доме

Следственные органы проводят проверку после хлопка газ в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУ СКФ.

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа

Инцидент произошел в поселке Русско-Высоцкое. В результате взрыва повреждены бетонные конструкции. Хозяин квартиры, в которой произошел хлопок, госпитализирован. Из дома пришлось эвакуировать 21 человека.

Также отмечается, что повреждены межкомнатные перегородки на первых трех этажах, выбиты стекла.

Ранее 50 человек были эвакуированы из жилого дома в Ставрополе из-за аварии газопровода. По данным спасателей, в результате ЧП один человек пострадал.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Взрыв Газа
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