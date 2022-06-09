Хлопок газа произошёл в жилом доме в Ставрополе

50 человек эвакуированы из жилого дома в Ставрополе из-за аварии газопровода. Как сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, хлопок газа произошёл в многоквартирном 12-этажном доме по улице Тухачевского. По прибытию специалисты выяснили, что последующего возгорания не произошло.

{{related_post_3nXVMH91h}}

По данным спасателей, в результате ЧП один человек пострадал, 50 были эвакуированы. Повреждено четыре квартиры на втором этаже. Как передаёт РИА Новости, на месте работают службы экстренного реагирования.

Ранее хлопок газа в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи Московской области привёл к гибели одного человека. Двое, в том числе малолетний ребёнок, были госпитализированы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Взрыв ГазаСтавропольМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры