Хлопок газа произошёл в жилом доме в Ставрополе
50 человек эвакуированы из жилого дома в Ставрополе из-за аварии газопровода. Как сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, хлопок газа произошёл в многоквартирном 12-этажном доме по улице Тухачевского. По прибытию специалисты выяснили, что последующего возгорания не произошло.
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По данным спасателей, в результате ЧП один человек пострадал, 50 были эвакуированы. Повреждено четыре квартиры на втором этаже. Как передаёт РИА Новости, на месте работают службы экстренного реагирования.
Ранее хлопок газа в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи Московской области привёл к гибели одного человека. Двое, в том числе малолетний ребёнок, были госпитализированы.
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