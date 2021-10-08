На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа

Хлопок газа и последующее возгорание произошли на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр Амурского ГПЗ.

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На второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок. Во время происшествия сработала система пожаротушения. В настоящее время пожар локализован.

О пострадавших ничего не сообщается.

На появившихся в интернете кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб огня.

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ТЕГИ:Взрыв Газа
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