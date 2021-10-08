На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа

На второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок. Во время происшествия сработала система пожаротушения. В настоящее время пожар локализован.

О пострадавших ничего не сообщается.

На появившихся в интернете кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб огня.

