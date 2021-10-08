На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа
8 октября 202105:31
Хлопок газа и последующее возгорание произошли на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр Амурского ГПЗ.
На второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок. Во время происшествия сработала система пожаротушения. В настоящее время пожар локализован.
О пострадавших ничего не сообщается.
На появившихся в интернете кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб огня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru