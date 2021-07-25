В Ленинградской области в автоаварии погибли три человека

Происшествие случилось 24 июля в 17:19 на 12 км автодороги Жельцы - Торковичи. Водитель «Шевроле Лачети» столкнулся с движущимся по встречной полосе «Пежо 4007». В результате аварии от полученных травм скончались оба водителя, а также пассажир 1969 г.р.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены пассажиры 1992 и 1995 года рождения.

Тем временем, в отношении водителя автобуса, из-за которого погибли два человека и два десятка пострадали в ДТП на Кубани, открыли уголовное дело.

