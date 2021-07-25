В Ленинградской области в автоаварии погибли три человека
Три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествие случилось 24 июля в 17:19 на 12 км автодороги Жельцы - Торковичи. Водитель «Шевроле Лачети» столкнулся с движущимся по встречной полосе «Пежо 4007». В результате аварии от полученных травм скончались оба водителя, а также пассажир 1969 г.р.
В больницу в состоянии средней тяжести доставлены пассажиры 1992 и 1995 года рождения.
Тем временем, в отношении водителя автобуса, из-за которого погибли два человека и два десятка пострадали в ДТП на Кубани, открыли уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 947 / сут.
Умерли
153 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+21 952 / сут.
- В Ленинградской области в автоаварии погибли три человека
- Отстыковку российского модуля «Пирс» от МКС перенесли на 26 июля
- В Московском зоопарке вылупились птенцы редкой дрофы
- Лидеры России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане
- В Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела
- Умер Алексей Мускатин, продюссировавший «Ласковый май» и «Мираж»
- Шувалов возглавил госкорпорацию ВЭБ
- СМИ: Нидерланды могут выслать российскую пару из-за раскрытых подробностей по делу MH17
- Россияне завоевали две медали на ОИ-2020
- После ДТП на Кубани на водителя автобуса завели уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru