В Ленинградской области в автоаварии погибли три человека

Три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека

Происшествие случилось 24 июля в 17:19 на 12 км автодороги Жельцы - Торковичи. Водитель «Шевроле Лачети» столкнулся с движущимся по встречной полосе «Пежо 4007». В результате аварии от полученных травм скончались оба водителя, а также пассажир 1969 г.р.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены пассажиры 1992 и 1995 года рождения.

Тем временем, в отношении водителя автобуса, из-за которого погибли два человека и два десятка пострадали в ДТП на Кубани, открыли уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры