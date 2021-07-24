После ДТП на Кубани на водителя автобуса завели уголовное дело

В отношении водителя автобуса, из-за которого погибли два человека и два десятка пострадали в ДТП на Кубани, открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю в субботу.

Основанием для уголовного расследования стала «ч. 5 ст. 264 УК РФ, а именно - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Разбирательство ведет следственное управление ОМВД России по Апшеронскому району.