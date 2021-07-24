После ДТП на Кубани на водителя автобуса завели уголовное дело
В отношении водителя автобуса, из-за которого погибли два человека и два десятка пострадали в ДТП на Кубани, открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю в субботу.
Основанием для уголовного расследования стала «ч. 5 ст. 264 УК РФ, а именно - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Разбирательство ведет следственное управление ОМВД России по Апшеронскому району.
Водителю грозит до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Нарушитель, по данным прокуратуры Краснодарского края, занимался частным извозом.
Ранее в субботу стало известно, что на 14-ом км автодороги Нижегородская-Мезмай пассажирский автобус Hyundai оказался в кювете, предположительно, из-за отказа тормозов. В салоне находились 22 пассажира, два человека погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.
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