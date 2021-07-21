В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
21 июля 202106:50
Крупная автоавария произошла под Амурском в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
В результате ДТП погибли четыре человека.
На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Днем ранее пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения «Камаза» и нескольких легковых автомобилей в пригороде Севастополя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru