В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека

Крупная автоавария произошла под Амурском в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

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В результате ДТП погибли четыре человека.

На трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Днем ранее пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения «Камаза» и нескольких легковых автомобилей в пригороде Севастополя.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Хабаровский КрайДТП
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