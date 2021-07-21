В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека

ВОЗ: в мире может появиться новый штамм коронавируса более опасный Число жертв наводнения в Германии выросло до 169 Харви Вайнштейна экстрадируют в Калифорнию для нового суда В Японии стартовали первые соревнования Олимпиады Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы