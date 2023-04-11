В Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой
11 апреля 202319:29
В районе Всеволожска Ленинградской области упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой. Об этом сообщает 78.ru.
Издание отмечает, что купол шара был сдут, а к нему были прикреплены провода и электронные устройства.
На месте происшествия работают спецслужбы. Внешний вид устройства, прикрепленного к шару, схож с конструкцией радиозонда, сообщили журналисты.
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru