В Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой

В районе Всеволожска Ленинградской области упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой. Об этом сообщает 78.ru.

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Издание отмечает, что купол шара был сдут, а к нему были прикреплены провода и электронные устройства.

На месте происшествия работают спецслужбы. Внешний вид устройства, прикрепленного к шару, схож с конструкцией радиозонда, сообщили журналисты.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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