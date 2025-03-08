В Ленинградской области отразили атаку дронов на завод КИНЕФ

Атаку беспилотников на завод КИНЕФ отразили в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, силы ПВО сбили один дрона на подлете к заводу, еще один - над его территорией.

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются... Жертв нет», - подчеркнул Дрозденко.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 8 марта в Ленинградской области сбили один украинский БПЛА.

