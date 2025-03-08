Над территорией России уничтожили 31 украинский БПЛА
8 марта 202507:40
Более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - заявило ведомство.
Минобороны уточнило, что 26 дронов сбили над Краснодарским краем, три – над Брянской областью, по одному – над Ленинградской и Ярославской областями.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Миллеровском и Чертковском районах региона отразили атаку беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru