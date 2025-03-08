Над территорией России уничтожили 31 украинский БПЛА

Более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - заявило ведомство.

Минобороны уточнило, что 26 дронов сбили над Краснодарским краем, три – над Брянской областью, по одному – над Ленинградской и Ярославской областями.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Миллеровском и Чертковском районах региона отразили атаку беспилотников.

