В Ленинградской области один человек погиб при опрокидывании моторной лодки
Моторная лодка перевернулась на озере Михалевское в Ленинградской области, в результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в субботу вечером.
«Два человека самостоятельно добрались до берега и вытащили своего товарища, который, к сожалению, погиб», — отметили в ведомстве.
Как указали в МЧС, еще одного находившегося в лодке человека разыскивают.
Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что ЧП на озере Михалевское в районе населенного пункта Маслово произошло 14 октября около 21.00 мск. На борту лодки находились четыре человека. Надзорное ведомство организовало проверку после инцидента.
Ранее в Санкт-Петербурге неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка с шестью людьми, сообщалось об одном погибшем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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