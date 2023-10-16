В Ленинградской области один человек погиб при опрокидывании моторной лодки

Инцидент произошел в субботу вечером.

«Два человека самостоятельно добрались до берега и вытащили своего товарища, который, к сожалению, погиб», — отметили в ведомстве.

Как указали в МЧС, еще одного находившегося в лодке человека разыскивают.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что ЧП на озере Михалевское в районе населенного пункта Маслово произошло 14 октября около 21.00 мск. На борту лодки находились четыре человека. Надзорное ведомство организовало проверку после инцидента.

Ранее в Санкт-Петербурге неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка с шестью людьми, сообщалось об одном погибшем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

