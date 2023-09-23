В Коми ищут трех человек с опрокинувшейся на реке лодки
23 сентября 202316:01
Трое человек пропали без вести на реке Вычегда в районе поселка Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми после опрокидывании моторной лодки, говорится в Telegram-канале регионального управление СК РФ.
В ведомстве уточнили, что всего в лодке было шесть человек 1984-1999 годов рождения, троим из которых удалось выплыть, однако еще трое пропали.
Ранее сообщалось, что в Сургуте нашли мертвой пропавшую местную жительницу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru