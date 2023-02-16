В ЛДПР усомнились в серьёзности оснований для задержания сына Жириновского
Руководитель приемной ЛДПР в Печатниках Сергей Козадаев не исключил, что ресторан, в котором сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн якобы устроил дебош, просто пытается сделать себе рекламу на громком имени, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, серьёзных оснований задерживать мужчину нет, доказательства «весьма сомнительны», а запись с видеокамер не позволяет сделать однозначные выводы, так как «ничего не видно».
Он также допустил, что вся эта история искусственно раздута.
«Не исключено. Сейчас все стараются на чем угодно пропиариться. Но я знаю Олега только с хорошей стороны», — резюмировал Козадаев.
Ранее Эйдельштейн якобы устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них, за что Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток по статье «мелкое хулиганство», сообщает НСН.
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