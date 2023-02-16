В ЛДПР усомнились в серьёзности оснований для задержания сына Жириновского

По его мнению, серьёзных оснований задерживать мужчину нет, доказательства «весьма сомнительны», а запись с видеокамер не позволяет сделать однозначные выводы, так как «ничего не видно».



Он также допустил, что вся эта история искусственно раздута.



«Не исключено. Сейчас все стараются на чем угодно пропиариться. Но я знаю Олега только с хорошей стороны», — резюмировал Козадаев.



Ранее Эйдельштейн якобы устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них, за что Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток по статье «мелкое хулиганство», сообщает НСН.