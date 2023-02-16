В ЛДПР усомнились в серьёзности оснований для задержания сына Жириновского

Руководитель приемной ЛДПР в Печатниках Сергей Козадаев не исключил, что ресторан, в котором сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн якобы устроил дебош, просто пытается сделать себе рекламу на громком имени, сообщает «Вечерняя Москва».

«Супергерои не носят масок!» Драка Лепса, экстрим Нуки и другие хиты уикенда

По его мнению, серьёзных оснований задерживать мужчину нет, доказательства «весьма сомнительны», а запись с видеокамер не позволяет сделать однозначные выводы, так как «ничего не видно».

Он также допустил, что вся эта история искусственно раздута.

«Не исключено. Сейчас все стараются на чем угодно пропиариться. Но я знаю Олега только с хорошей стороны», — резюмировал Козадаев.

Ранее Эйдельштейн якобы устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них, за что Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток по статье «мелкое хулиганство», сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДракаМоскваСудАрестЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры