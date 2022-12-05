«Супергерои не носят масок!» Драка Лепса, экстрим Нуки и другие хиты уикенда
Лепс бросал микрофон и прыгал на клерка, вокалистка «Слота» показала фанатам роупджампинг, «Кирпичи» скрестили Шерлока и чумовую читку, а «Крокус» не справился с юбилеем Кипелова.
Московские концерты «Кипелова», «Слота» и «Кирпичей», которые мы анонсировали в «Культурном гиде НСН», запомнились фанатам неординарными событиями.
Здесь были и давка с симфоническим оркестром, и роупджампинг, и микро-слэм.
Ну а главным событием музыкального уикенда стали приключения Григория Лепса в Питере, которые могут грозить автору «Рюмки водки на столе» уголовным делом.
ПИТЕР: «БОКС, ОЧКИ И МИКРОФОН»
Отметивший в этом году 60-летие Григорий Лепс давал большой юбилейный концерт в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга, однако выступление не задалось.
По словам очевидцев, Лепс не очень вежливо вел себя с поклонницами, подходившими к сцене ради селфи, да и в целом в зале царила нервная обстановка. В конце концерта во время исполнения на бис песни «Самый лучший день» Григорий Викторович внезапно перестал петь, показал зрителям большой палец, швырнул микрофон об пол, бросил очки и ушел.
«Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», - написал артист в соцсетях.
Лепс пообещал, что в 2023 году, «мы обязательно ещё споём вместе, и это будет самый лучший день».
Со своей стороны, директор Лепса Владимир Урюпин отметил, что артист приболел.
«Заболел человек. Ну на самом деле, он бросил микрофон — это была крайняя степень. Два часа он отработал, смог, но последняя песня подвела уже, конечно. Немножко приболел артист просто. Лечимся», - сказал Урюпин «Лайфу».
Однако, как оказалось, главные приключения были впереди.
Вскоре в интернете появилось видео от одного из питерских баров. На нем видно, что Лепс вступил в полемику с мужчиной, тот сделал несколько угрожающих жестов, после чего оппонента Григория ударил в лицо директор артиста, вспыхнула потасовка. Сам Лепс несколько раз подбегал к дерущимся и тоже пытался ударить мужчину руками и ногами.
Видео этого инцидента можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Как уточняет «Фонтанка», инцидент произошел у бара «Финнеганс» на Московском проспекте, а «нехороший разговор» у Лепса возник с 39-летним петербургским клерком по имени Дмитрий. По его словам, инцидент начался с предложения артиста сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, на что мужчина ответил отказом и получил оплеуху.
Со своей стороны, совладелец бара Николай Белоусов утверждает, что Лепс «приехал расстроенный после концерта, а в баре до него докопался пьяный гость».
Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец сообщил РИА Новости, что по итогам потасовки возбуждено уголовное дело по части 2 стати 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
«Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц», - добавил Хейфец.
Сам артист пока не прокомментировал ситуацию с дракой.
МОСКВА: «РОУПДЖАМПИНГ И ЧУМОВАЯ ЧИТКА»
Московские рок-концерты в выходные обошлись без драк, правда, 20-летие группы «Кипелов» в «Крокусе» у многих вызвало разочарование.
При этом проблема была не в артистах, которые представили и новые хиты, и песни «арийского периода» Валерия Кипелова, и симфонический оркестр. По словам очевидцев, не менее 50 человек просто не попали на концерт, потому что, несмотря на купленные билеты, их не пустили на переполненный танцпол.
«Спасибо, Москва! Благодарим за горячий прием и вашу энергию! К сожалению, не все прошло гладко, были проблемы с вместимостью танцпартера. Все выводы сделаны, приносим свои извинения за доставленные неудобства, проводится дальнейший анализ ситуации», - написали в этой связи музыканты.
Со своей стороны, организаторы концерта из агентства «Мельница» объяснили инцидент новой конфигурацией «Крокуса».
«Вчера на концерте в московском Crocus City Hall мы впервые работали в новой конфигурации зала, который недавно расширил танцевальный партер. В связи с недостаточно точным расчетом вместимости зала произошло переполнение зоны танцевального партера. От лица организатора концерта, зала Crocus City Hall и группы мы приносим свои глубочайшие извинения всем зрителям, столкнувшимся с дискомфортом в танцевальном партере», - извинились организаторы.
Между тем, многие гости рассказывают в соцсетях, что им сначала не выдавали номерки в гардеробе, а потом не пустили на танцпол, поскольку там попросту не было мест. В итоге разочарованные фанаты Кипелова уехали домой.
А вот субботний концерт группы «Слот» запомнился ее поклонникам приятным сюрпризом.
Музыканты вместе с Федерацией роупджампинга Московской области подготовили «умопомрачительный номер».
В начале концерта вокалистка группы Дария «Нуки» Ставрович в стиле экстремалов прыгнула в зал с веревкой и долго раскачивалась над танцполом.
«Супер-герои не носят масок и плащей. Они парят над миром», - написала в этой связи группа «Слот».
Ну а восторженные фанаты в комментариях признались, что «прыжок Даши в начале - это *****!»
Ну а начался уикенд с пятничного концерта «Кирпичей» в клубе «16 тонн». Помимо 25-летия группы музыканты отмечали еще и 50-летие легендарного Васи Васина.
Весь концерт на экране за спинами музыкантов шел советский фильм о Шерлоке Холмсе, фанаты «Кирпичей» также отметили «чумовую читку и драйв» Данилы Смирнова и эффектный просмотр концерта из бара через фальш-стеллажи книг.
Помимо хип-хопа, хитов и поздравлений на концерте «Кирпичей» фанаты смогли устроить слэм, которому не помешали небольшие размеры клуба.
«Тонны», спасибо! Было осень хорошо!», - подвели итоги вечера музыканты, а уже в субботу дали завершающий концерт года в Смоленске.
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