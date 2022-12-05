«Супергерои не носят масок!» Драка Лепса, экстрим Нуки и другие хиты уикенда

ПИТЕР: «БОКС, ОЧКИ И МИКРОФОН»

Отметивший в этом году 60-летие Григорий Лепс давал большой юбилейный концерт в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга, однако выступление не задалось.

По словам очевидцев, Лепс не очень вежливо вел себя с поклонницами, подходившими к сцене ради селфи, да и в целом в зале царила нервная обстановка. В конце концерта во время исполнения на бис песни «Самый лучший день» Григорий Викторович внезапно перестал петь, показал зрителям большой палец, швырнул микрофон об пол, бросил очки и ушел.

«Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон», - написал артист в соцсетях.

Лепс пообещал, что в 2023 году, «мы обязательно ещё споём вместе, и это будет самый лучший день».

Со своей стороны, директор Лепса Владимир Урюпин отметил, что артист приболел.

«Заболел человек. Ну на самом деле, он бросил микрофон — это была крайняя степень. Два часа он отработал, смог, но последняя песня подвела уже, конечно. Немножко приболел артист просто. Лечимся», - сказал Урюпин «Лайфу».

Однако, как оказалось, главные приключения были впереди.

Вскоре в интернете появилось видео от одного из питерских баров. На нем видно, что Лепс вступил в полемику с мужчиной, тот сделал несколько угрожающих жестов, после чего оппонента Григория ударил в лицо директор артиста, вспыхнула потасовка. Сам Лепс несколько раз подбегал к дерущимся и тоже пытался ударить мужчину руками и ногами.

Видео этого инцидента можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Как уточняет «Фонтанка», инцидент произошел у бара «Финнеганс» на Московском проспекте, а «нехороший разговор» у Лепса возник с 39-летним петербургским клерком по имени Дмитрий. По его словам, инцидент начался с предложения артиста сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, на что мужчина ответил отказом и получил оплеуху.

Со своей стороны, совладелец бара Николай Белоусов утверждает, что Лепс «приехал расстроенный после концерта, а в баре до него докопался пьяный гость».

Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец сообщил РИА Новости, что по итогам потасовки возбуждено уголовное дело по части 2 стати 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

«Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц», - добавил Хейфец.

Сам артист пока не прокомментировал ситуацию с дракой.