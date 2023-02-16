Сына Жириновского арестовали на 15 суток

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что мужчина устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них.

Уточняется, что на Эйдельштейна был составлен протокол по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство», суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток местного жителя Антона Усова за прослушивание украинской музыки, сообщает НСН.