Сына Жириновского арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал сына умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна, сообщает РИА Новости.

Блогера посадили на 15 суток за пробежку по машине ДПС

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что мужчина устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них.

Уточняется, что на Эйдельштейна был составлен протокол по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство», суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток местного жителя Антона Усова за прослушивание украинской музыки, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудАрестХулиганствоВладимир Жириновский
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