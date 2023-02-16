Сына Жириновского арестовали на 15 суток
Тверской суд Москвы арестовал сына умершего в 2022 году лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна, сообщает РИА Новости.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что мужчина устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них.
Уточняется, что на Эйдельштейна был составлен протокол по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство», суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток местного жителя Антона Усова за прослушивание украинской музыки, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+0 / сут.
Умерли
396 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+0 / сут.
- Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16
- «Жахнуть успеем»: Журова не увидела причин признавать МОК нежелательным
- Российские военные уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
- Госдума одобрила прекращение действия Конвенций Совета Европы
- Депутат Терюшков: Галкину и Пугачевой не место в России
- Володин призвал взыскать ущерб от взрывов на «Северных потоках»
- СМИ: Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
- Лукашенко заявил о переносе «Большого разговора с президентом»
- На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru