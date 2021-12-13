В лаборатории завода «Норникель» при пожаре пострадали три человека
В лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода компании «Норникель» произошло возгорание, сообщает телеканал «360».
В результате этого пострадали трое сотрудников, их госпитализировали. По данным компании, 12 декабря в 13:45 по местному времени в вытяжном шкафу произошла серия хлопков с последующим возгоранием.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, который распространился на площади в 10 квадратных метров. Всех сотрудников эвакуировали. Трех человек отправили в больницу Оганера. Расследование причин случившегося будет вести специальная комиссия компании.
Напомним, ранее «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), входящая в группу компаний «Норникель», полностью выплатила 146,2 млрд руб. в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива, сообщает пресс-служба компании.
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