«Норникель» выплатил штраф 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), входящая в группу компаний «Норникель», полностью выплатила 146,2 миллиарда рублей в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что 145,493 миллиарда рублей направлены в федеральный бюджет. В доход города Норильск выплачено 684,9 миллиона рублей на возмещение вреда почвам.
Инцидент произошёл 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска. Из-за разгерметизации резервуара вылилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, часть которых успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз, сообщает Ura.ru.
Росприроднадзор потребовал взыскать АО «НТЭК» более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск и снизил сумму выплат до 146,2 миллиарда рублей.
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