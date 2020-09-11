«Норникель»: Росприроднадзор завысил оценку ущерба от аварии в Норильске
Объем топлива, который был собран с воды после аварии в Норильске, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП Росприроднадзором. Об этом рассказал первый вице-президент и операционный директор «Норникеля». Он подчеркнул, что по подсчетам компании, в результате аварии в воду попало около 12 тысяч тонн топлива. При этом в Росприроднадзоре, как отметил Дяченко, при оценке ущерба оперировали цифрой примерно в 19 тысяч.
Накануне стало известно, что Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск почти на 148 миллиардов рублей к «Норильско-Таймырской энергетической компании» о возмещении вреда окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Ответчик входит в группу «Норникеля».
Речь идёт об утечке нефтепродуктов из разрушенного резервуара, которая произошла на территории ТЭЦ. Они попали в реку Амбарную и её приток Далдыкан, впадающие в озеро Пясино.
Ещё в июле Росприроднадзор оценивал ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. С тех пор оценка не изменилась. Как отмечает «Интерфакс», «Норникель» собирался оспорить размер вреда и предлагал уточнить сумму после завершения ликвидационных работ.
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