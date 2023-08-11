В квартире в Иваново обнаружили тела двух убитых женщин

В Иваново найдены тела двух женщин с признаками насильственной смерти, сообщило региональное управление МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Тела обнаружили в квартире на улице Красных Зорь. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

По данным следствия, в квартире нашли тела матери и дочери 1938 и 1979 года рождения. Их обнаружила родственница после того, как они перестали выходить на связь.

В реке Чучуй в Иркутской области 4 августа нашли тела мужчины и женщины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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