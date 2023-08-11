В квартире в Иваново обнаружили тела двух убитых женщин

Тела обнаружили в квартире на улице Красных Зорь. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

По данным следствия, в квартире нашли тела матери и дочери 1938 и 1979 года рождения. Их обнаружила родственница после того, как они перестали выходить на связь.

В реке Чучуй в Иркутской области 4 августа нашли тела мужчины и женщины, передает «Радиоточка НСН».

