В квартире в Иваново обнаружили тела двух убитых женщин
В Иваново найдены тела двух женщин с признаками насильственной смерти, сообщило региональное управление МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Тела обнаружили в квартире на улице Красных Зорь. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве. Его доставили на допрос в Следственный комитет.
По данным следствия, в квартире нашли тела матери и дочери 1938 и 1979 года рождения. Их обнаружила родственница после того, как они перестали выходить на связь.
В реке Чучуй в Иркутской области 4 августа нашли тела мужчины и женщины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru