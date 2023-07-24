Мигранта-педофила задержали за надругательство над школьницей и дачу взятки

Отмечается, что обвиняемый совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера в Ленинском районе Барнаула вечером 19 июля. Отмечается, что пострадавшая сумела отбиться от злоумышленника и попасть в подъезд жилого дома. После этого педофил скрылся.

Узнав, что его разыскивает полиция, обвиняемый решил покинуть Россию по поддельному паспорту. Он заплатил за изготовление подложного документа 65 тысяч рублей сотруднику миграционной службы, но был задержан оперативными сотрудниками из управления ФСБ по Алтайскому краю при передаче денег.

Ранее суд в Рязани признал виновным в педофилии иностранного гражданина и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

