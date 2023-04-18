МВД: украинские кураторы вовлекают россиян в распространение наркотиков

Преступные группировки под руководством кураторов из Украины вовлекают россиян в распространение наркотиков, заявил глава МВД Колокольцев.

В Госдуме предложили регулярно тестировать всех чиновников на наркотики

По его словам, украинские силовики организовывали подпольные нарколаборатории.

Колокольцев также подчеркнул, что Россия выступает против легализации легких наркотиков.

Ранее в России перехватили рекордную за последние годы партию кокаина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МВД РФ по г. Москве
ТЕГИ:МВД РФНаркотики

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