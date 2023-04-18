МВД: украинские кураторы вовлекают россиян в распространение наркотиков
18 апреля 202310:43
Преступные группировки под руководством кураторов из Украины вовлекают россиян в распространение наркотиков, заявил глава МВД Колокольцев.
По его словам, украинские силовики организовывали подпольные нарколаборатории.
Колокольцев также подчеркнул, что Россия выступает против легализации легких наркотиков.
Ранее в России перехватили рекордную за последние годы партию кокаина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru