В Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар

В момент толчка на смене в шахте были 163 человека. Все они вышли на поверхность. Пострадавших нет. Информации о разрушениях не поступало.

Рудная шахта находится в Таштагольском районе Кемеровской области. Она обеспечивает сырьем комбинат «Евраз ЗСМК».

Ранее сообщалось, что в результате аварии на угольной шахте в Китае погибли восемь человек. К трагедии привел выброс газа во внешней секции вентиляционной системы, передает «Радиоточка НСН».

