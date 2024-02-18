В Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар
18 февраля 202418:31
Сейсмостанция рудной шахты «Таштагольская» в Кузбассе зафиксировала горный удар, передает РИА Новости.
В момент толчка на смене в шахте были 163 человека. Все они вышли на поверхность. Пострадавших нет. Информации о разрушениях не поступало.
Рудная шахта находится в Таштагольском районе Кемеровской области. Она обеспечивает сырьем комбинат «Евраз ЗСМК».
Ранее сообщалось, что в результате аварии на угольной шахте в Китае погибли восемь человек. К трагедии привел выброс газа во внешней секции вентиляционной системы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru