Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод в Шахте «Заполярная» в Воркуте

В результате прорыва шахту частично затопило. На аварийном участке в момент происшествия работали трое горников, один из которых пострадал, а еще один пропал, его сейчас ищут. Всего на «Заполярной» работали 60 шахтеров.

Upd: Один горняк погиб, сообщили в МЧС.

Ранее восемь человек погибли из-за аварии на угольной шахте в Китае, напоминает RT. По предварительной информации следствия, причиной трагедии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.

