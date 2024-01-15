Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод в Шахте «Заполярная» в Воркуте
В Воркуте на шахте «Заполярная» произошел прорыв грунтовых вод, сообщили в ГУ МЧС по Республике Коми.
В результате прорыва шахту частично затопило. На аварийном участке в момент происшествия работали трое горников, один из которых пострадал, а еще один пропал, его сейчас ищут. Всего на «Заполярной» работали 60 шахтеров.
Upd: Один горняк погиб, сообщили в МЧС.
Ранее восемь человек погибли из-за аварии на угольной шахте в Китае, напоминает RT. По предварительной информации следствия, причиной трагедии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru