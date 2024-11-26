В Кузбассе мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни

Отмечается, что было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемого арестовали. За поджог автомобиля предусмотрена ответственность в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что трое злоумышленников подожгли электровоз на железнодорожной станции Перово в Москве, передает «Радиоточка НСН».

