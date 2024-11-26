В Кузбассе мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни
Мужчина поссорился с другом в городе Прокопьевск из-за музыкальных предпочтений и дотла сжег его машину, сообщило Главное управление МВД РФ по Кемеровской области – Кузбассу.
Согласно данным, потерпевший и подозреваемый во время застолья у общего знакомого повздорили на почве разных музыкальных вкусов. Позднее, в отместку за отказ включать его любимые песни, злоумышленник облил иномарку потерпевшего бензином и поджег.
Отмечается, что было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемого арестовали. За поджог автомобиля предусмотрена ответственность в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что трое злоумышленников подожгли электровоз на железнодорожной станции Перово в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru