Правоохранители задержали россиянина за поджог хостела с мигрантами
Сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в поджоге хостела, в котором проживали мигранты. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Сообщается, что фигурант также проживал в сгоревшем хостеле. Он разлил горючую жидкость на втором этаже, поджег ее и скрылся. В результате инцидента пострадал один из постояльцев, который попытался спастись от пожара через окно, размер ущерба устанавливается.
Ранее жительницу Самарской области задержали за поджог вышки сотовой связи и планы по поджогу релейного шкафа на железной дороге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Cosaque стало лучшим российским красным сухим вином
- Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в новом фильме про смешариков
- Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» подали на Илона Маска в суд
- Россия обогнала страны ЕС по поставкам шоколада в Китай
- Глюкоза объяснила причину своего задержания в Шереметьево
- Правоохранители задержали россиянина за поджог хостела с мигрантами
- Опрос: Большинство москвичей посещают музеи только раз в год
- В КНДР назвали Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»
- У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили лейкоз
- Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru