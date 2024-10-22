Правоохранители задержали россиянина за поджог хостела с мигрантами

Сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в поджоге хостела, в котором проживали мигранты. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сообщается, что фигурант также проживал в сгоревшем хостеле. Он разлил горючую жидкость на втором этаже, поджег ее и скрылся. В результате инцидента пострадал один из постояльцев, который попытался спастись от пожара через окно, размер ущерба устанавливается.

Ранее жительницу Самарской области задержали за поджог вышки сотовой связи и планы по поджогу релейного шкафа на железной дороге.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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