СМИ: В Москве задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза

По данным Telegram-канала, МВД и ФСБ в Лобне задержали двоих молодых мужчин и женщину, которые подозреваются в поджоге. Они дали признательные показания и рассказали, что за поджог электровоза неизвестный пообещал им вознаграждение размером $1500–2000. Также уточняется, на «дело» задержанных привезла мать одного из них.

ЧП произошло в четверг, 15 августа. Машинист услышал громкий хлопок, а затем началось сильное возгорание. Пожар потушили за полчаса сотрудники депо. На месте были найдены обгоревшие перчатки, бутылки и горловина от канистры. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



