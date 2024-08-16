СМИ: В Москве задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза
Правоохранители задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза на железнодорожной станции Перово в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным Telegram-канала, МВД и ФСБ в Лобне задержали двоих молодых мужчин и женщину, которые подозреваются в поджоге. Они дали признательные показания и рассказали, что за поджог электровоза неизвестный пообещал им вознаграждение размером $1500–2000. Также уточняется, на «дело» задержанных привезла мать одного из них.
ЧП произошло в четверг, 15 августа. Машинист услышал громкий хлопок, а затем началось сильное возгорание. Пожар потушили за полчаса сотрудники депо. На месте были найдены обгоревшие перчатки, бутылки и горловина от канистры. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru