СМИ: В Москве задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза

Правоохранители задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза на железнодорожной станции Перово в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным Telegram-канала, МВД и ФСБ в Лобне задержали двоих молодых мужчин и женщину, которые подозреваются в поджоге. Они дали признательные показания и рассказали, что за поджог электровоза неизвестный пообещал им вознаграждение размером $1500–2000. Также уточняется, на «дело» задержанных привезла мать одного из них.

ЧП произошло в четверг, 15 августа. Машинист услышал громкий хлопок, а затем началось сильное возгорание. Пожар потушили за полчаса сотрудники депо. На месте были найдены обгоревшие перчатки, бутылки и горловина от канистры. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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