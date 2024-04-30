В курском селе Николаево-Дарьино при атаке БПЛА погиб человек

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Дрон сбросил зажигательный боеприпас на один из домов. По словам Старовойта, в результате возникшего пожара погиб местный житель.

«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», - добавил губернатор.

Украинские войска 30 апреля обстреляли село Старый хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получила линия электропередачи, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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