В курском селе Николаево-Дарьино при атаке БПЛА погиб человек
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Дрон сбросил зажигательный боеприпас на один из домов. По словам Старовойта, в результате возникшего пожара погиб местный житель.
«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», - добавил губернатор.
Украинские войска 30 апреля обстреляли село Старый хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения получила линия электропередачи, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru