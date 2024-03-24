В курском селе Коровяковка при атаке дрона-камикадзе загорелся спиртовоз
В селе Коровяковка Глушковского района Курской области в результате падения дрона-камикадзе загорелся спиртовоз, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, огонь перекинулся на зернохранилище. Строение было уничтожено вместе с сельскохозяйственной техникой.
Старовойт поблагодарил боровшихся с огнем пожарных и добровольцев. Власти окажут фермерам помощь.
В воскресенье беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Белгородской области. Пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия, передает «Радиоточка НСН».
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