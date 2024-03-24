В курском селе Коровяковка при атаке дрона-камикадзе загорелся спиртовоз

В селе Коровяковка Глушковского района Курской области в результате падения дрона-камикадзе загорелся спиртовоз, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника и 14 ракет

По его словам, огонь перекинулся на зернохранилище. Строение было уничтожено вместе с сельскохозяйственной техникой.

Старовойт поблагодарил боровшихся с огнем пожарных и добровольцев. Власти окажут фермерам помощь.

В воскресенье беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Белгородской области. Пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры