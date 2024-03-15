В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
15 марта 202422:31
Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате попадания загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты прибудут на место, когда это будет безопасно, отметил губернатор.
Старовойт пообещал оказать собственнику помощь в восстановлении имущества.
В пятницу в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru