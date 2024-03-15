В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом

По его словам, в результате попадания загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты прибудут на место, когда это будет безопасно, отметил губернатор.

Старовойт пообещал оказать собственнику помощь в восстановлении имущества.

В пятницу в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

