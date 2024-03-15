В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Два человека пострадали в результата обстрела села Брилевка Херсонской области

По его словам, в результате попадания загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты прибудут на место, когда это будет безопасно, отметил губернатор.

Старовойт пообещал оказать собственнику помощь в восстановлении имущества.

В пятницу в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры