Два человека пострадали в результата обстрела села Брилевка Херсонской области

Украинские войска пытались помешать избирательному процессу путём обстрелов и провокаций. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, в селе Брилёвка зафиксирован прилёт в сельсовет, в котором располагался избирательный участок.

«Ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он.

Ранее в избиркоме Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка, к счастью «жертв удалось избежать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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