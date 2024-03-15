Два человека пострадали в результата обстрела села Брилевка Херсонской области
Украинские войска пытались помешать избирательному процессу путём обстрелов и провокаций. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, в селе Брилёвка зафиксирован прилёт в сельсовет, в котором располагался избирательный участок.
«Ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он.
Ранее в избиркоме Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка, к счастью «жертв удалось избежать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru