В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ повреждено пять домов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района, написал в своем Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.
По его словам, в результате обстрела повреждения получили пять домовладений. Власти региона окажут помощь собственникам.
Из-за повреждения линий электропередачи в поселке обесточена часть домов. При первой возможности аварийные бригады приступят к восстановлению, отметил Старовойт.
Накануне российские военные пресекли попытки проникновения на территорию РФ украинских диверсантов со стороны Сумской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru