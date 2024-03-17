В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ повреждено пять домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района, написал в своем Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

В Белгороде после обстрела погибла 16-летняя девушка

По его словам, в результате обстрела повреждения получили пять домовладений. Власти региона окажут помощь собственникам.

Из-за повреждения линий электропередачи в поселке обесточена часть домов. При первой возможности аварийные бригады приступят к восстановлению, отметил Старовойт.

Накануне российские военные пресекли попытки проникновения на территорию РФ украинских диверсантов со стороны Сумской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры