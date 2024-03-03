В курском поселке Теткино украинской дрон повредил автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 марта атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Пострадавших нет. В результате атаки поврежден легковой автомобиль, рассказал губернатор.

Старовойт пообещал оказать помощь собственнику транспортного средства.

В воскресенье утром Министерство обороны России сообщило о предотвращении атаки ВСУ на Крым с помощью дронов. Уничтожено 38 беспилотных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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