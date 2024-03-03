В курском поселке Теткино украинской дрон повредил автомобиль
3 марта 202419:30
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 марта атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Пострадавших нет. В результате атаки поврежден легковой автомобиль, рассказал губернатор.
Старовойт пообещал оказать помощь собственнику транспортного средства.
В воскресенье утром Министерство обороны России сообщило о предотвращении атаки ВСУ на Крым с помощью дронов. Уничтожено 38 беспилотных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru